Haberler

Kuş gözlemi için çıktığı arazide ayı ile karşı karşıya kaldı... Korku dolu anlar kamerada

Kuş gözlemi için çıktığı arazide ayı ile karşı karşıya kaldı... Korku dolu anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un İspir ilçesinde kuş gözetlemek üzere dağlık alana çıkan dağcı Bülent Erkan, karşılaşmış olduğu boz ayıyı soğukkanlılıkla uzaklaştırmayı başardı. Yaşanan anlar, doğada dikkatli olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Erzurum'un İspir ilçesinde yaşanan olayda, kuş gözlemi için dağlık araziye çıkan Bülent Erkan, kış uykusundan uyanmış bir ayıyla karşı karşıya geldi.

Dağların oğlu ismiyle bilinen profesyonel dağcı Bülent Erkan, bir anda boz ayı ile karşılaştı. Soğukkanlılığını koruyan Erkan, panik yapmadan kontrollü şekilde geri çekilerek ayıyı bulunduğu alandan bağırarak uzaklaştırmayı başardı. Yaşanan tehlikeli anlar saniye saniye kaydedilirken, doğada dikkatli olmanın önemini bir kez daha hatırlattı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler

Neden kaçtığı anlaşıldı! İtirafçının saydığı isimler arasında o da var
ABD-İran gerilimi zirveye çıktı, komşudan sürpriz adım geldi

ABD-İran gerilimi zirveye çıktı, komşudan sürpriz adım geldi
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı

Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Şehit F-16 pilotunun kimliği belli oldu

Şehit F-16 pilotunun kimliği belli oldu
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler

Neden kaçtığı anlaşıldı! İtirafçının saydığı isimler arasında o da var
Dünya bunu ilk kez duydu! El Mencho için Trump'tan olay çıkış

Dünya bunu ilk kez duydu! El Mencho için Trump'tan olay çıkış
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı

Karşısında o ismi görünce, evinin balkonundan atladı