Kuş Dili Festivali İçin Islıkla Davet

Kuşlar gibi konuştular, festivale davet ettiler

GİRESUN - Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de bu yıl 26.'sı düzenlenecek olan Kuş Dili Kültür ve Sanat Festivali için ilginç bir yöntemle davet yapıldı. UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne aday gösterilen Kuş dili, köylüler tarafından yine kendi yöntemiyle 'ıslıkla' duyuruldu.

Kuş Dili Kültür ve Turizm Derneği üyeleri ile Kuşköy sakinleri, yöreye özgü ıslık diliyle tüm vatandaşları festivale çağırdı. Köylüler, ıslıklarla "Tüm halkımızı 6 Temmuz Pazar günü yapacağımız Islık Dili Festivaline davet ediyoruz" mesajı verdi.

"Yüzyıllık gelenek"

Kuş Dili Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan, yaptığı açıklamada, Kuş dilinin bölgede yüzyıllardır haberleşme amacıyla kullanıldığını belirterek "Amacımız bu kültürü tanıtmak ve geleceğe taşımak. Bölgedeki araziler oldukça engebeli. Yöre halkı, uzaktaki insanlarla haberleşmek amacıyla kuşdilini geliştirmiş. Özellikle düğün, cenaze, hastalık ve imece çağrılarında kuşdili hala yaygın olarak kullanılıyor. Karşıdan karşıya kilometrelerce mesafeden haber ulaştırmak için en etkili yol 'Islık Dili' ıslıkla yapılan sesler kuş sesine benzediği için de yörede Kuş Dili olarak biliniyor" dedi.

Festival geleneği sürüyor

Kuş Dilini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla her yıl düzenlenen festivalin bu yıl da renkli görüntülere sahne olması bekleniyor. Dernek Başkan Şeref Başkan, "Bu yıl da 6 Temmuz'da gerçekleştireceğimiz festivalimize herkesi bekliyoruz" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de aynı geleneği yaşatan İspanya'nın Kanarya Adaları'nda ıslık diliyle iletişim kuran Gomera Adası temsilcilerini Kuş Köyünü ziyaret etmiş Islık Diliyle iletişim kurmuşlardı.