Kurtalan'da Gazze İçin Dayanışma Etkinliği Düzenlendi

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Gazze halkına destek olmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için pankartlar hazırlayarak şiirler okudu ve dualar etti. Öğretmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Gazze'deki sivillere yönelik saldırıların son bulması ve barışın tesis edilmesi çağrısında bulunuldu. Etkinlik, öğrenci ve öğretmenlerin Filistin bayraklarıyla yaptığı yürüyüş ve dayanışma mesajlarının okunmasıyla sona erdi. - SİİRT