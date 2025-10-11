Kurtalan'da Gazze İçin Dayanışma Etkinliği Düzenlendi

Haberler

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Gazze halkına destek olmak amacıyla pankartlar hazırlayıp şiirler okuyarak etkinlik düzenledi. Öğrenciler, saldırıların son bulması ve barış çağrısında bulundu.

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Gazze halkına destek olmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için pankartlar hazırlayarak şiirler okudu ve dualar etti. Öğretmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Gazze'deki sivillere yönelik saldırıların son bulması ve barışın tesis edilmesi çağrısında bulunuldu. Etkinlik, öğrenci ve öğretmenlerin Filistin bayraklarıyla yaptığı yürüyüş ve dayanışma mesajlarının okunmasıyla sona erdi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
