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Kurt Saldırısı: 10 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kurtların küçükbaş hayvan sürüsüne saldırması sonucu 10 hayvan telef olurken, 30 hayvan yaralandı. Olay yerine veteriner hekimin çağrıldığı bildirildi.

Kurtlar sürüye saldırdı: 10 küçükbaş telef oldu, 30'u ise yaralandı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kurtların küçükbaş hayvan sürüsüne saldırması sonucu 10 tane küçükbaş telef olurken 30 tanesi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesine bağlı Yağmurlu Köyü'nde Hasan Demirtaş'a ait küçükbaş hayvan sürüsüne yaklaşık 8 kurt saldırdı. Sürüye saldıran kurtlar 10 hayvanı telef ederken 30 hayvanı da feci şekilde yaraladı.

Yaralı hayvanlar için olay yerine veteriner hekimin çağrıldığı belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Yerel
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