Kürsü Okuma Kulübü'nden 'Uluslararası Güvenlik, Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye' Etkinliği

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Mahmut Bahadur, Hamiyet Cingöz Cangür ve Selçuk Aslan'ın öncülüğünde kurulan Kürsü Okuma Kulübü, ikinci etkinliğinde "Uluslararası Güvenlik, Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye" konusunu ele aldı.

Kulüp, her ay belirlenen bir kitabı birlikte okuyarak üyeleri arasında fikir alışverişini teşvik etmeyi amaçlıyor. 11 Temmuz Cuma günü Gediz Gençlik Merkezi Kütüphanesi'nde düzenlenen programa, uluslararası ilişkiler alanının duayen isimlerinden Prof. Dr. Hüsamettin İnaç konuk oldu. Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinlikte, küresel sistemdeki değişim dinamikleri, güvenlik tehditleri, çok kutuplu dünya tartışmaları ve Türkiye'nin bu denklemdeki yeri tüm boyutlarıyla ele alındı. Söyleşide, çok kutuplu sistem tartışmalarından küresel tehdit algılarına, Türkiye'nin uluslararası güvenlik stratejisinden bölgesel ittifaklara kadar pek çok başlık üzerinde duruldu. Katılımcıların soruları ve katkılarıyla interaktif bir ortamda geçen program, hem akademik hem de pratik düzeyde önemli kazanımlar sağladı.

Kürsü Okuma Kulübü'nün öncülerinden akademisyen Selçuk Aslan, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, "Kürsü Okuma Kulübü olarak, düşüncenin kürsüsünde yeniden buluştuk. Bu kez odağımızda, çağımızın en çetin meselelerinden biri olan 'Uluslararası Güvenlik, Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye' vardı. Prof. Dr. Hüsamettin İnaç hocamızın değerli katkılarıyla, küresel meseleleri farklı bakış açılarıyla değerlendirme fırsatı bulduk. Katılımcılarımızın ilgisi ve interaktif ortam, programımızı daha da verimli kıldı. Kürsü Okuma Kulübü olarak, düşüncenin kürsüsünde buluşmaya ve farklı bakış açılarını bir araya getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kürsü Okuma Kulübü, Gediz'de düşünce ve fikir alışverişini teşvik ederek entelektüel birikimin artırılmasına katkı sağlamayı sürdürüyor. - KÜTAHYA