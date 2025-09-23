Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Doğru İlerliyor

Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla 50'ye yakın ülkeden aktivistlerin katılımıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz'deki seyrini sürdürüyor. Filoda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çakmakçı, HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban ile yaptığı çevrimiçi bağlantıda, yolculuğun tamamlanmasına yaklaşık bir hafta kaldığını belirterek, " Gazze'ye doğru devam ediyoruz" dedi

İsrail ablukasını delerek Gazze'ye insani yardım koridoru açmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'nun Akdeniz'deki yolculuğu devam ediyor. Filoda yer alan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çakmakçı, HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban ile yaptığı çevrimiçi bağlantıda, filonun son durumuna ilişkin bilgi verdi.

" Akdeniz'in ortalarında seyrimize Gazze'ye doğru devam ediyoruz"

Yolculuklarının 13'üncü gününde olduklarını aktaran Çakmakçı, filonun seyrine ilişkin şunları söyledi:

"Tüm hekimlerimize, tüm vatandaşlarımıza selamlarımızı yolluyoruz. Şu an yaklaşık 13'üncü günümüz gemide bulunduğumuz. Bildiğiniz üzere Küresel Sumud Filosu Gazze'ye doğru, ablukayı kırmak üzere ve insani yardım koridorunu oluşturmak üzere ilk olarak Barcelona'dan hareket etmişti. Ardından Tunus'taki hazırlıklar tamamlandıktan sonra yolculuk oradan devam etti ve İtalya'dan gemilerin katılımıyla birlikte şu anda da yaklaşık 200 kilometre mesafe var. Akdeniz'in ortalarında seyrimize Gazze'ye doğru devam ediyoruz."

"Yaklaşık bir haftalık yolculuğumuzun kaldığını öngörüyoruz"

Çakmakçı, bu yolculuğun insanlık tarihi için önem arz ettiğine dikkati çekerek, "Hepinizin takip ettiği üzere Küresel Sumud Filosu yaklaşık 50 farklı ülkeden birçok farklı meslek sahibi, farklı kitlelerden katılımla birlikte ablukayı kırmak üzere yola çıktı. ve yaklaşık bir haftalık yolculuğumuzun kaldığını öngörüyoruz. Şu an biraz duraksadık, diğer teknelerimizle dayanışma içerisinde birlikte hareket ediyoruz. Her geçen gün takip ettiğiniz üzere yine bazı gelişmeler yaşanıyor" dedi.

"Bunu söylemek istemem ama belki de insanlığın son şansı"

Uluslararası alanda Filistin devletini tanıyan ülkelerin sayısının arttığına dikkati çeken Çakmakçı, İsrail'in ise çelişkili açıklamalar yaptığını belirtti. Çakmakçı, bu yolculuğun insanlık adına kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İsrail Dışişleri dün bir açıklama yaptı. Bu önemliydi çünkü daha önceden bu konuyu bir terör olarak kategorisinde değerlendireceklerini söylemişlerdi ve dün de yine çok çelişki içeren açıklamaları oldu. Bu organizasyonu farklı yerlere bağlayarak, ardından da 'Bu insani yardım ise Aşkalan Limanı'mıza bu yardımları getirin, biz Gazze'ye götürürüz' gibisinden açıklamalarla tüm odağın burada olduğunu gösteren durumlar yaşanmaya devam ediyor. Tabii ki de burada sizlerden beklentimiz, bunu söylemek istemem ama belki de insanlığın son şansı. Çok önemli bir fırsat, kaçmamalı. Bu kalan az bir süreçte Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere, hükümetler dahil olmak üzere, bizim hükümetimizin de bu konuyu yeterince sahiplenmesini tabii ki de bekliyoruz."

"Farklı ülkelerden insanlarla yolculuğumuza devam ediyoruz"

Filodaki motivasyonun oldukça yüksek olduğunu kaydeden Çakmakçı, "Şu an burada farklı ülkelerden insanlar var. Mesela Chris Bey, kendisi İrlanda'da milletvekili. Burada farklı ülkelerden insanlarla, motivasyonla yolculuğumuza devam ediyoruz. Frank Bey, kendisi Fransız aktör. Handala gemisi vardı biliyorsunuz, daha önceden yine Gazze'ye hareket eden ve o geminin de sahibi kendisi. 75 yaşında, ona rağmen tekrar yolculuğuna burada, Sumud Filosu'nda devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Keşke 100 gemi olsaydık"

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, filodaki tüm gönüllüleri tebrik ederek, her zaman destek olacaklarını söyledi. Kurban'ın filonun bir ihtiyacı olup olmadığı yönündeki sorusuna ise Çakmakçı, şu yanıtı verdi:

"Söylediğiniz konu çok önemli ama biz en son Sicilya'dan 4 gün önce hareket ettikten sonra bir sonraki durağımız Gazze olacak şekilde ayrıldık limandan. Bu yüzden şu andan itibaren gemilerimiz birlikte hareket ederken Akdeniz sularında farklı bir durağa uğrayamayacağız. Zaten hazırlıklar şu ana kadar tamamlandı, yeterli seviyede. Gazze'nin çok ihtiyacı var ama bizim hareket etmiş filomuza bu konuda ayrı bir girişimde bulunmamız mümkün değil. Ama ihtiyaç çok mu fazla? Tabii ki de. Keşke 50 değil 100 gemi olsaydık." - KOCAELİ