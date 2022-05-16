Kurbanlık seçerken dikkat: 'Kurban edilecek hayvan tamamıyla sağlıklı olmalı'

SAKARYA (İHA) - Kurbanlık hayvan seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda önerilerde bulunan Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, "Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet hem de sağlık bakımından önemlidir" dedi.

Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, vatandaşların kurban seçerken serbest veteriner hekimlerin görev aldığı ya da denetimi altında bulunan yerlerden hayvan seçmeleri ve de almalarının sağlık açısından önemli olduğunu söyledi. Gebelik açısından bakıldığı zaman dişi hayvan seçiminden uzak durulması gerektiğini söyleyen Yıldız, kurban edilecek hayvanın tamamıyla sağlıklı olması gerektiğini belirten Yıldız, kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemeyeceğini aktardı.

"Kurban edilecek hayvan tamamıyla sağlıklı olmalıdır"

Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, "Kurbanlık hayvan seçiminde kanuni formalitelerinin yanında sağlık ve dini yönden dikkat edilmesi gereken kurallar mevcuttur. Kurban bayramında vatandaşlarımızın da sağlıklı ve güvenli hayvanlardan kurban yapmaları için; sığır, manda ve deve gibi büyükbaş hayvan satın alacakların, hayvanların kulak küpesi ve pasaportu olup olmadığını, koyun, keçi gibi küçükbaş hayvan satın alacakların ise hayvanların kulak küpesi ve nakil belgesi olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başka ilden sevk edilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ise "Veteriner Sağlık Raporu" olup olmadığını kontrol etmeleri bu belgeleri bulunmayan hayvanları satın almamaları gerekir. Kurbanlık hayvan seçiminde serbest veteriner hekimlerden gerekli olan desteği her zaman alabilirsiniz. Öncelikle kurban edilecek hayvan tamamıyla sağlıklı olmalıdır. Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet hem de sağlık bakımından önemlidir. Bu nedenle, hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak, hayvanın doğuştan bu özellikleri taşıması kurban edilmesine engel değil. Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez" dedi.

"Kurbanda gebe hayvanları tercih etmeyelim"

Kurbanlık seçimlerinde gebe hayvanın tercih edilmemesi gerektiğini söyleyen Yıldız, "Kurbanlık hayvanların yaş sınırı, Peygamber efendimizin sünneti ile tespit edilmiştir. Buna göre, devede 5, sığır ve mandada 2, koyun ve keçide ise 1 yaşını doldurma şartı aranır. Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir. Koyunlardaki bu istisna bizzat Hz. Peygamber tarafından yapılmıştır. Bunun yanında deve, sığır ve keçinin, koyuna kıyaslanarak besili olması halinde söz konusu yaşları doldurmadan kurban olabileceği söylenemez. Son olarak dişi hayvanların gebelik yönünden serbest veteriner hekimler tarafından muayene edilip gebelik durumuna bakılarak karar verilmelidir. Hayvancılığın geleceği için, kurbanda gebe hayvanları tercih etmeyelim. Ülke hayvancılığının gelişip büyümesi için dişi hayvanlara ülkemizin ihtiyacı var. Halkımıza şimdiden güzel bir bayram geçirmelerini dilerim" diye konuştu. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel