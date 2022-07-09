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Kurban trafiği köprü trafiğini aratmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kurban trafiği köprü trafiğini aratmadı

Bursa'da kurban kesmek için kesimhanelere akın eden vatandaşlar kilometrece araç kuyruğu oluşturdu.

Bursa'da kurban kesmek için kesimhanelere akın eden vatandaşlar kilometrece araç kuyruğu oluşturdu. Binlerce aracın park ettiği hayvan pazarının havadan görüntüleri oto pazarlarını aratmazken, yoğunluk sebebiyle kesim işleri kesimhanelerin dışına taştı.

İslam alemi Kurban Bayramı'nı kutlarken, Bursalı vatandaşlar da belediyelerin gösterdiği kesim yerlerine akın etti. Bir yandan kurban satışlarının devam ettiği Osmangazi Belediyesi Hijyenik Kurban Tesisi'ne giderek kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaş, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Oto pazarını andıran manzara havadan görüntülendi. Belediyelerin temizlik ekipleri de vatandaşların kurbanlarını hijyenik ortamda kesmesi için bayram boyunca görev yapacak. Kurban ibadetine olan ilgi ve yoğunluk sebebiyle kesim işlemleri kesimhanelerin dışına taştı.

Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 saattir trafikte ilerlediklerini, bayram yoğunluğunun normal olduğunu dile getirerek, herkesin Kurban Bayramı'nı kutladıklarını belirttiler. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Tragger Kurban Bursa Yerel Haberler

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