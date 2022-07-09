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Kurban keserken yaralandı, "Ben değil etrafımdakiler acemi" dedi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kurban keserken yaralandı, 'Ben değil etrafımdakiler acemi' dedi

Sakarya'da kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar soluğu hastanelerde aldı.

Sakarya'da kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar soluğu hastanelerde aldı. Kesim sırasında yaralanan bir vatandaş ise kendinin değil yanındakilerin acemi olmasından dert yandı.

Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da acemi kasaplar, kendilerini yaralayarak soluğu hastanede aldı. Hayvan yatırma ve kesme tekniklerini yanlış uygulayan acemi kasaplar kullandıkları aletler ve hayvanların boynuzları tarafından çeşitli yerlerinden yara aldı. Kesim sırasında etrafındakilerin acemiliğinden yakınan Köksal Limon ise parmağına ve dizine toplamda 6 dikişi atıldığını söyledi.

"Ben değil etrafımdakiler acemi"

Kurban kesimi esnasında yara alan Mustafa Baş, "Kurban yatırırken iple bağlayacaktım ayağını vurdu tekmeyi yere düştüm. Parmağım çatlamış alçıya alındı. O an yere düşmenin etkisiyle yüzümde yara aldı, şuanda durumum iyi" derken Köksal Limon ise, "Kurbanı keserken hayvanın ayağı kaydı, yanımdakiler de acemi olduğu için bende hayvanın üstüne çullanayım derken o esnada çocukta benim üzerime çullandı doğal olarak hayvanın boynuzu benim bacağıma girdi. 3 dikişi bacağıma kardeşim hayvanın derisini soyarken de benim parmağımı kesti oraya da 3 dikişi atıldı. Ben değil etrafımdakiler acemi" şeklinde konuştu. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Sakarya Kurban Yerel Haberler

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