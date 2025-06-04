Kurban Bayramı Tatili İçin Yola Çıkan Sürücüler Yoğunluk Oluşturdu

Kurban Bayramı Tatili İçin Yola Çıkan Sürücüler Yoğunluk Oluşturdu
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Kurban Bayramı tatili dolayısıyla erkenden yola çıkan sürücüler, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Trafik ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla erkenden yola çıkmaya başlayan sürücüler, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, erkenden yola çıkmaya başladı. Perşembe günü başlayacak bayram tatil öncesi bazı vatandaşlar bugünden yola çıktı. TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde zaman zaman yoğunluk oluştu. Oluşan yoğunluk, havadan görüntülendi. Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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