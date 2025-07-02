Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Pazarları Geçici Olarak Kapandı

Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Pazarları Geçici Olarak Kapandı
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2025 yılı Kurban Bayramı dolayısıyla artan hayvan hareketliliğinin önlenmesi amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde bulunan tüm hayvan satış yerlerini geçici olarak kapatma kararı aldı. Bu önlem, şap hastalığının yayılmasını engellemek amacıyla alındı.

2025 yılı Kurban Bayramı dolayısıyla ülke genelinde artan hayvan hareketliliği göz önüne alınarak, hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda 81 ilde hayvan satış yerleri (hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları, hayvan toplama ve satış merkezleri) geçici olarak kapatıldı.

81 ilin Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine "acele" koduyla gönderilen yazıyla, ülke genelindeki tüm hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatılması talimatı verildi.

Söz konusu yazıda, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan hareketliliğinde ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekildi. Bu durumun, salgın özelliği taşıyan şap hastalığının yayılımını hızlandırabileceği belirtilerek, son günlerde vaka sayılarında yükseliş gözlemlendiği ifade edildi.

Tespit edilen şap hastalığı miktarlarında karantina önlemlerinin devreye alındığı bildirildi. Hasta hayvanlardan numuneler toplandığı, hayvan hareketlerinin kısıtlandığı, farkındalık oluşturmak için eğitim programları ve saha tatbikatlarının yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Hasta hayvanlardan alınan numunelerde şap hastalığı etkeni virüsler üzerinde yapılan çalışmalarda genetik/antijenik değişiklikler tespit edilmiştir.

Yeni ortaya çıkan bu virüs tiplerine karşı koruyucu aşı üretimi tamamlanmış ve sahada kullanıma başlanmıştır. Ancak kısa sürede duyarlı türden tüm çift tırnaklı hayvanların aşılanması mümkün görünmemektedir.

İkinci bir emre kadar açılmayacak

Riskli bölgelerde hayvan hareketlerinin kısıtlanmasının aşılamadan daha etkin bir yöntem olduğu tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir.

Bu kapsamda hayvan satış yerlerinde (hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan toplama ve satış merkezi, park ve panayırları), hayvan ve ziyaretçi hareketliliğinin yoğun olması hastalığın yayılımında yüksek risk oluşturuyor.

Bu bakımdan iliniz genelinde faaliyet gösteren hayvan satış yerlerinin tamamının ikinci bir emre kadar ivedi bir şekilde kapatılması hususunda gereğini rica ederim." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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