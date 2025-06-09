Kurban Bayramı'nda Taksim ve İstiklal Caddesi'nde Yoğun Turist Akını

Kurban Bayramı'nda Taksim ve İstiklal Caddesi'nde Yoğun Turist Akını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nın son gününde İstanbul'da yerli ve yabancı turistler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Şehir dışına çıkmayan vatandaşların da gelmesiyle caddede yoğunluk yaşandı.

Kurban Bayramı'nın son gününde yerli ve yabancı turistler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti.

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Bayram tatilinde şehir dışına çıkmayan vatandaşların da gelmesiyle caddede adeta insan seli oluştu. Yaşanan yoğunluk kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'un 'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine cevap

Ali Koç'un 'aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine bomba cevap
Sahne tarzı olay oldu! Ece Seçkin'den cesur kıyafetine gelen eleştiriye manidar yanıt

Kıyafetini eleştiren takipçisine tek cümlelik yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı

Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar

Bu ibadet değil eziyet! Kurbanlık danaya yaptıklarına bakın
Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi

Teknede güneş banyosu! Formuyla Survivor'a göz kırptı
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı

İsrail'in kaçırdığı Türk aktivistten son mesajı: En riskli kişi benim
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi

Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.