Kurban Bayramı'nda Taksim ve İstiklal Caddesi'nde Yoğun Turist Akını
Kurban Bayramı'nın son gününde İstanbul'da yerli ve yabancı turistler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Şehir dışına çıkmayan vatandaşların da gelmesiyle caddede yoğunluk yaşandı.
Kurban Bayramı'nın son gününde yerli ve yabancı turistler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti.
Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Bayram tatilinde şehir dışına çıkmayan vatandaşların da gelmesiyle caddede adeta insan seli oluştu. Yaşanan yoğunluk kameraya yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel