Kurban Bayramı'nda Huzurevi Ziyareti

Kurban Bayramı'nda Huzurevi Ziyareti
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AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde huzurevini ziyaret ederek büyüklerle bayram coşkusunu paylaştı. Çağlayan, yaşlıların tecrübelerinin önemli bir miras olduğunu vurgulayarak, her zaman büyükleri hatırlayacaklarını belirtti.

Zonguldak'ta Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Merkez İlçe Başkanı Sezer Köroğlu ile birlikte huzurevini ziyaret eden AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, büyüklerin hayır dualarını alarak bayram coşkusunu paylaştı.

Kurban Bayramı'nın anlam ve önemine dikkat çeken Mustafa Çağlayan, "Bayramlar, birlik ve beraberliğin, vefa ve muhabbetin en güzel vesilelerindendir. Bizler de bu özel günde geçmişin emektarları, baş tacımız büyüklerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk, onur duyduk" dedi.

Ziyaret sırasında huzurevi sakinleriyle samimi sohbetler gerçekleştiren Çağlayan, büyüklerin tecrübelerinin ve sevgisinin kendileri için kıymetli bir miras olduğunu vurguladı. "Rabbim tüm büyüklerimize sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler nasip eylesin" ifadelerini kullanan Çağlayan, yaşlıların toplumun temel direği olduğunu söyledi.

Çağlayan, açıklamasının sonunda, büyükleri her daim hatırlamaya ve yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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