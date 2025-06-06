Kurban Bayramı'nda Eyüp Sultan Camisi'nde Yoğunluk

Kurban Bayram'ı namazını kılmak için binlerce vatandaşın Eyüp Sultan Camisi'ne oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

Kurban Bayram namazını kılmak isteyen binlerce vatandaş, Eyüp Sultan Camisi'ne akın etti. Sabahın erken saatlerinde artmaya başlayan kalabalık bayram namazının yaklaşmasıyla cami avlusunu doldurdu. Cami içerisinde yer bulamayan vatandaşlar avluya serilen kilim ve hasırlarda namaz kıldı. yüzlerce kişinin avluda bayram namazını kıldığı anlar havadan çekilen görüntülere yansıdı. Bazı vatandaşlar bayram namazı sonrasında lokum ve şeker dağıttı. - İSTANBUL