Kurban Bayramı'nda Eskişehir'e Turist Akını

Kurban Bayramı'nda Eskişehir'e Turist Akını
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Kurban Bayramı tatilini değerlendiren turistler, Eskişehir'in Tarihi Odunpazarı Evleri'ni ziyaret etti. Ziyaretçilerin müzeleri gezip kente özgü lezzetlerin tadını çıkardığı bu dönemde, bölgeyi keşfetme fırsatı bulan turistler bolca fotoğraf çekti.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen turistler, Eskişehir'in simgelerinden olan Tarihi Odunpazarı Evleri'ne ziyarette bulundu.

Yurt genelinde Kurban Bayramı vesilesiyle uygulanan resmi tatili bazı vatandaşlar yakınlarını ziyaret etmek için değerlendirirken, bazı turistler farklı şehirlere seyahat etti. Eskişehir'in en turistik noktaları arasında yer alan Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesi de bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Tarihi bölgeyi ve müzeleri gezen turistler, kente özgü çibörek ve met helvası gibi lezzetleri deneyimledi. Eskişehir'i daha yakından tanıma fırsatı bulan ve bolca fotoğraf çeken turistler, unutulmaz hatıralar biriktirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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