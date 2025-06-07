Kurban Bayramı'nda Eğlence Merkezine Akın Eden Çocuklar

Kurban Bayramı'nda Eğlence Merkezine Akın Eden Çocuklar
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İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde aileleriyle eğlence merkezine giden çocuklar, bayramın tadını çıkararak keyifli anlar yaşadı. Harçlıklarını alarak oyun alanlarına akın eden çocuklar, animatörlerle fotoğraf çektirip çeşitli oyuncaklarda eğlenmenin mutluluğunu yaşadı.

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ikinci günü aileleriyle eğlence merkezine gelen çocuklar gönüllerince eğlendi.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde büyüklerinden harçlıklarını alan çocuklar Eyüpsultan'da bulunan eğlence merkezine akın etti. Eğlence alanlarında bayramın tadını çıkaran çocuklar, keyifli anlar yaşadı. Birbirinden farklı oyuncaklara binen çocuklar kimi zaman korkudan, kimi zaman ise sevinçten çığlık attı. Küçük çocuklar film karakterlerinin kostümlerini giyen animatörlerle de fotoğraf çektirdi. Aileleri ise çocuklarının keyiflerine de ortak oldu. Tüm oyuncakları sevdiklerini söyleyen miniklerin mutlukları gözlerinden okundu.

Çocuklarını oyun alanına getiren Seda Şen, "Bugün çocuğumuza ayırdık. Eğleniyor. Çok mutlu. Kapanana kadar gitmek istemeyecek" dedi.

Ailesiyle iyi vakit geçirdiğini söyleyen Ahmet Sönmez ise, "Çocuklarımızı getirdik. Eğlensinler diye. Eğleniyorlar" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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