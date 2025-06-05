Kurban Bayramı'nda Birlik ve Beraberlik Mesajları

Kurban Bayramı'nda Birlik ve Beraberlik Mesajları
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AK Parti Kavak İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programında birlik ve beraberlik mesajları verildi. Programa katılan AK Parti MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan, bayramların gönül köprülerini güçlendirdiğini ifade etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Kavak İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programında birlik ve beraberlik mesajları verildi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın da katıldığı programa, AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Muharrem Kayan, İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Kavak Koordinatörü Sedat Zehir ile AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır öncülüğünde teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Partililerle tek tek bayramlaşan Milletvekili Karaaslan, Kavaklı hemşehrilerinin bayramını kutlayarak, "Bayramlar gönül köprülerimizi güçlendiren, muhabbetimizi pekiştiren özel günlerdir" dedi.

AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır ise yaptığı konuşmada, teşkilat olarak bayramın manevi atmosferini halkla birlikte yaşamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bayramlaşma programı, samimi sohbetler ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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