Kurban Bayramı'nda Ankara Camileri Dolduruldu

Kurban Bayramı'nda Ankara Camileri Dolduruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı nedeniyle Ankara'da vatandaşlar camilere akın etti. Kocatepe Camii'nde düzenlenen bayram namazında, vatandaşlara çevre temizliği ve kurban kesimi konusunda uyarılar yapıldı. Vali Vasip Şahin, Ankaralılarla bayramlaştı.

Ankara'da Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar camileri doldurdu.

Kurban Bayramı nedeniyle başkentte vatandaşlar kentteki camileri doldurdu. Kocatepe Camii'ne gelen vatandaşlar saf tuttu. Farklı ülkelerden Müslümanlar, camilere geleneksel kıyafetleriyle gelirken, bazı vatandaşlar da namaza çocuklarıyla katıldı. Bayram hutbesinde, vatandaşlara kurbanların eziyet edilmeden kesilmesi ve çevre temizliği konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı. Kocatepe Caminde bayram namazını eda eden Ankara Valisi Vasip Şahin Ankaralılar ile bayramlaştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor

Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 3'ü çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da yangın faciası! 3'ü çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek

"Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek"
Cristiano Ronaldo Almanların 'Messi' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi

Almanların "Messi" tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
Eyüpspor'dan büyük sürpriz! Arda Turan'ın koltuğuna Selçuk Şahin geçti

Eyüpspor'dan büyük sürpriz! İşte Arda'nın yerine geçen isim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.