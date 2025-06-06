Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Hastaneleri Doldurdu

Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Hastaneleri Doldurdu
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Aydın'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurbanlarını kendi kesmek isteyen vatandaşlar arasında yaşanan kazalar sonucu acemi kasaplar hastanelere akın etti. Kesim sırasında yaralanan 48 kişi acil servislerde tedavi edildi.

Manzara bu yıl da değişmedi, acemi kasaplar hastanelere koştu

AYDIN - Kurban Bayramı'nın ilk gününde Aydın'da her yıl olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar hastanelere akın etti. Kurbanlarını kendi kesmek isteyen bazı vatandaşlar, kesim sırasında çeşitli yerlerinden yaralandı.

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi başta olmak üzere kent genelindeki sağlık kuruluşlarına başvuran yaralıların tedavileri acil servislerde yapıldı. Hastaneye gelen vatandaşların çoğunun el ve kol bölgelerinden yaralandığı öğrenildi. İlk müdahaleleri yapılan 48 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kesim yaparken yaralanan Kinyas Batur, sekizinci büyükbaş hayvanı keserken aniden elini kestiğini söyledi. Acemi olmadığını belirten Batur, "Normalde çok dikkatli bir kasabımdır. Birdenoldu"dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN FIRAT - Yerel
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