Kırıkkale'de Bayram Dönüşü Yoğunluğu Başladı
Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde memleketlerine dönen vatandaşlar, Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu. Ankara-Kırıkkale kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, polis ekipleri denetimlerini artırdı.
Bayramın dördüncü gününde özellikle Ankara istikametinde araç trafiği arttı. 43 ilin geçiş güzergahında yer alan Ankara-Kırıkkale kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Yoğunluk nedeniyle kara yolunda trafik akışı zaman zaman yavaşlarken, bazı noktalarda durma noktasına geldi. Sürücüler, güzergah üzerinde kontrollü şekilde ilerledi.
Polis ekipleri, dönüş trafiğinin güvenli şekilde sağlanması için bölgede denetimlerini artırdı.