Kurban Bayramı Arifesinde Kabir Ziyaretleri

Kurban Bayramı Arifesinde Kabir Ziyaretleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Selendi ilçesinde, Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlar kabir ziyaretleri yaparak ahirete göç eden yakınları için dua etti. Mezarlar düzenlendi, çiçekler bırakıldı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlar kabir ziyaretleri yaparak ahirete göç eden yakınları için dua etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Kurban Bayramı arifesi nedeniyle vatandaşlar mezarlıklara gelerek yakınlarının kabirleri başında dua etti. Mezar ziyaretinde bulunan vatandaşlar yakınlarının mezarları başında Kur'an okuyup, dua ederken, bir yandan mezarları düzenleyip çiçekleri suladı. Bazı vatandaşlar mezarların üstüne çiçek bırakırken, etrafı bozulan mezarlar ise küreklerle düzeltildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti

Bu görüntüler ünlü fenomenin sonu oldu
Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda

Yeşilçam'ın emektar isminden korkutan haber! Yaşam savaşı veriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Simone Inzaghi Al-Hilal'den resmen çuvalla para kazanacak

Suudi Arabistan'da çuvalla para kazanacak
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Hakan Altun'dan imaj değişikliği

Yıllar sonra radikal değişiklik! Onu daha önce böyle görmediniz
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon kanalı satın alındı

Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon satın alındı
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.