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Çüngüş'te Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine İkram

Çüngüş'te Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine İkram
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki yaz Kur'an Kursu'nda ders sonrası öğrencilere meyve suyu ve kek ikram edildi. Kurs hocası Ramazan Uluısık, yaklaşık 60 öğrenciye ders verilen kursta ikramlarla öğrencileri ödüllendirdi.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Kur'an Kursu öğrencilerine yiyecek ikramında bulunuldu.

İlçenin Yeniköy Mahallesi'nde yaz Kur'an Kursu öğrencileri ders sonrası kurs hocası Ramazan Uluısık tarafından meyve suyu ve kek ikram edildi. Kursta yaklaşık 60 öğrenciye ders veriliyor. Kursa gelen öğrenciler ikramlarla ödüllendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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