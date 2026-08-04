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Bayburt'ta 'Kırmadan Konuşabilmek' Semineri

Bayburt'ta 'Kırmadan Konuşabilmek' Semineri
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Bayburt Müftü Yardımcısı İlim Tatlı, 'Her Ay Bir Konu Bir Konuk' projesi kapsamında Danişment Kız Kur'an Kursu'nda 'Dil Ahlakı: Kırmadan Konuşabilmek' konulu seminer verdi. Seminerde, iletişimde nezaketin önemi, kırıcı ifadelerden kaçınma ve empati kurmanın sağlıklı ilişkilerdeki yeri ele alındı.

Bayburt Müftü Yardımcısı İlim Tatlı, 'Her Ay Bir Konu Bir Konuk' projesi kapsamında Danişment kız Kur'an kursunda 'Dil ahlakı: Kırmadan konuşabilmek' konulu seminer verdi.

Kur'an kursu öğreticileri ile öğrencilerin katıldığı seminerde, günlük hayatta kullanılan dilin insanlar üzerindeki etkisi, iletişimde nezaketin önemi ve kırıcı ifadelerden kaçınmanın bireysel ve toplumsal ilişkilerdeki yeri ele alındı.

Seminerde, sözlerin insan hayatındaki önemine dikkat çekilerek, iletişimde empati kurmanın, öfke kontrolünün ve yapıcı bir üslup kullanmanın sağlıklı ilişkilerin temelini oluşturduğu anlatıldı. Kur'an kursu öğrencilerine, anlaşmazlıkların kırıcı ifadeler yerine saygılı ve yapıcı bir dille çözülebileceği hatırlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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