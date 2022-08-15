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Kur'an kursu öğrencileri ve velilerinden aşure hayrı

Kur'an kursu öğrencileri ve velilerinden aşure hayrı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Külliye Camii Kur'an kursu öğrencilerinin, velilerinin ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla 400 kişilik aşure hayrı düzenlendi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Külliye Camii Kur'an kursu öğrencilerinin, velilerinin ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla 400 kişilik aşure hayrı düzenlendi.

Efeler Külliye Camii bahçesinde düzenlenen aşure hayrına İl Müftüsü Hasan Güneş, müftü yardımcıları, müftülük personeli, öğrenci velileri, mahalle sakinleri ve Kur'an kursu öğrencileri katıldı. Külliye Camii Müezzin Kayyımı İslam Dumrul'un duasıyla başlayan aşure hayrında öğrenciler aşurenin bereket, birlik ve beraberlik hissini yaşadı. Öğrencilere dini bilgileri sevdirmek için su balonuyla dini bilgiler oyunu oynandıktan sonra program sona erdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hasan Güneş Efeler Aydın Yerel Haberler

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