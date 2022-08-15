Kur'an kursu öğrencileri ve velilerinden aşure hayrı Aydın'ın Efeler ilçesinde Külliye Camii Kur'an kursu öğrencilerinin, velilerinin ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla 400 kişilik aşure hayrı düzenlendi. Aydın'ın Efeler ilçesinde Külliye Camii Kur'an kursu öğrencilerinin, velilerinin ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla 400 kişilik aşure hayrı düzenlendi. Efeler Külliye Camii bahçesinde düzenlenen aşure hayrına İl Müftüsü Hasan Güneş, müftü yardımcıları, müftülük personeli, öğrenci velileri, mahalle sakinleri ve Kur'an kursu öğrencileri katıldı. Külliye Camii Müezzin Kayyımı İslam Dumrul'un duasıyla başlayan aşure hayrında öğrenciler aşurenin bereket, birlik ve beraberlik hissini yaşadı. Öğrencilere dini bilgileri sevdirmek için su balonuyla dini bilgiler oyunu oynandıktan sonra program sona erdi. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / Yerel Hasan Güneş Efeler Aydın Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Kur'an kursu öğrencileri ve velilerinden aşure hayrı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.