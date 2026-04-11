Bölge birincisi öğrenciye Kaymakam Öztürk'ten tebrik

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Tekirdağ'da düzenlenen İmam Hatip Ortaokulları Genç Nida Kız Öğrenciler Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Bölge Finali'nde birinci olan Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ayşe Betül Yıldırım'ı makamında kabul etti. Kabulde, öğrencinin elde ettiği başarının memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, 12 Mayıs tarihinde Denizli'de gerçekleştirilecek Türkiye finalinde başarı dilekleri iletildi.

Kaymakam Öztürk'ün öğrenciyi tebrik ederek final sürecinde başarılar diledi.

