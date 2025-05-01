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Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması Finali Yapıldı

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması Finali Yapıldı
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2025 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması' Bayburt il finalinde birinciler belirlendi. Yarışmada Hafızlıkta Raşit Numan Battal, güzel okumada ise İrfan Dönmez birinci oldu.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmasın finali yapıldı. Finalde, birinci olan hafızlar belirlendi.

2025 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlilerine yönelik düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması' Bayburt il finali yapıldı.

Bayburt Merkez Yusufiye Camii'nde düzenlenen yarışmada komisyon üyelerinin değerlendirmelerine göre Hafızlık Yarışmasında Mustafa Köseoğlu Camii İmam Hatibi Hafız Raşit Numan Battal, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında ise Gökçedere Yeni Cami Müezzin Kayyımı Hafız İrfan Dönmez birinci oldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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