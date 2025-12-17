Haberler

Kitabın kalbi KUMSmall'da atacak

KUMSmall Mobilya AVM'de 19-28 Aralık tarihlerinde, 100'den fazla yazar ve 250 yayın evinin katılımıyla KUMSmall Kitap Fuarı düzenlenecek. Açılışı 19 Aralık'ta yapılacak olan fuar, 10 gün sürecek ve yazarlar kitap imzaları ve söyleşilerle okurlarıyla buluşacak.

KUMSmall Kitap Fuarı 19 Aralık Cuma günü saat 11.00'de yapılacak olan açılış töreniyle başlayacak. Fuara Türkiye'nin en önemli yayın evlerinin de aralarında olduğu yaklaşık 60 stantta 250 yayın evi katılıyor. Mete Yarar, Mehmet ali Bulut, Zekeriya Efiloğlu, Engin Alan, Oytun Erbaş, İslam Memiş, Saniye Bencik Kangal, Cihat Yaycı, Sıtkı Aslanhan, Dilek Cesur, Serhat Yabancı, Murat Akan, Altay Cem Meriç, Sinan Yağmur, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Melih Tuğtağ, Kum Sanat gösterisiyle Tarkan Köylü, Prof. Dr. Serhat Fındık, Andosirvan Miandji ve Hatice Nur Ege'nin de aralarında bulunduğu 100'den fazla yazarın katılacağı KUMSmall Kitap Fuarı 10 gün sürecek.

Mobilya, moda, lezzet ve eğlencenin merkezi KUMSmall AVM, fuar boyunca kitabın da merkezi olacak. 10 gün boyunca okurlarıyla bir araya gelecek olan yazarlar kitaplarını imzalayacaklar ve söyleşilere katılacaklar. - KAYSERİ

