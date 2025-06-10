Kumruları Koruyan Kepçe Operatörüne Takdir

Kumruları Koruyan Kepçe Operatörüne Takdir
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Hatay'da kumru yuvasını korumak için 27 gün iş makinesini çalıştırmayan Bülent Kuyucu, kumruların uçmasıyla mutlu oldu. Yapmış olduğu bu fedakarlık, çevresinden büyük takdir topladı.

Hatay'da kepçesini kumru ve yavrularını rahatsız etmemek için çalıştırmayan operatör Bülent Kuyucu'nun yüzü 27 gün sonra kumru yavrularının uçmasıyla güldü. Kumrulara gösterdiği şefkatle yürekleri ısıtan Kuyucu, yaptığıyla takdir topladı.

Antakya ilçesinde hafriyatçılık yaparak ekmek parasını kazanan Bülent Kuyucu'nun Narlıca Mahallesi'nde park halinde bulunan kepçesinin bomunun üzerine kumru yuva yapmıştı. Yuvayı yıkmamak için kepçesini çalıştırmayan ve aracına kontak vurmayan Kuyucu'nun yüzü 23 gün sonra kumruların yumurtasından çıkmasıyla güldü. Yuvayı bozmamak için kepçesini çalıştırmayan Kuyucu, 27. günde kumru ve yavrusunun uçup gittiğini fark etti. Kumrunun yuvasının bozulmaması için maddi zarara uğrayan Kuyucu, 27 gün boyunca ortaya koyduğu sabır ve merhametle takdir topladı. Kuyucu, kepçesinin bakımlarını yaptırmasının ardından birkaç gün sonra ilk kontağı vurarak yeniden ekmek parasına kazanmaya başlayacak.

"Allah'a şükür 27 gün sonra kumrular uçtu gitti"

Kepçesinin bomunun üzerine yuva yapan kumruların yavrularının 27 günün sonunda uçtuğunu ifade eden Bülent Kuyucu, "Bugün 27 gün oldu ve bu güne kadar kumrunun uçmasını bekledim. 27 gün sonra kumrular Allah'a şükür uçtu gitti. Sabah gelip baktığımda bomboştu. İlk zamanlarda iş makinesini lastiklerini değiştirmiştim. O günlerden bir yumurta vardı. Yumurtadan yavru çıktı ve uçmasını bekledim. Bayramın ikinci günü geldiğimde kontrol ettim. Yuvanın içinden yavru uçmaya çalışıyordu ama kendisine ellemedim. İnşallah zararsız ve yarasız uçup gider. Bugün sabah geldiğimde ise yuvada kumrular kalmamış, uçup gitmişler. Allah'a şükür ve yollarını bahtını açık eylesin. Sonuna kadar bekledik ve hayırlısı oldu. Allah kimsenin yuvasını yıkmasın. Ben bu kadar bekledim. Ben çok kişiye nasihat olarak söylüyorum. Yuva yıkmak asla iyi değil. Allah kimsenin yuvasını yıkmasın. Yuva yıkmayalım, yuva yapalım. Bugün tam 27 gündür iş makineme kontak vurmadım. 27 gündür iş makinem burada yatıyor. Allah hayırlı kısmet ederse inşallah yarın sabah sahaya çıkacağım. Yarın 28 gün sonra kontağımızı vurarak bismillah deyip sahaya çıkacağız. Bu süreç bir yandan iyi bir yandan da sıkıcı oldu. Bayram dolayısıyla biraz iş yoğunluğu vardı ama ben uçup gitmesini bekledim. Kurban olduğum kumru ve yavrusu, uçup gitti. Allah'a şükür bir mutlu ve sevinç içerisindeyim. Gerçekten de uçup gitmesine çok seviniyorum. Hep yuva yapalım yuva yıkmayalım" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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