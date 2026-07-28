Haberler

Kumru'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Piknik Etkinliği

Kumru'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Piknik Etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Kumru ilçesi Erikçeli Mahallesi Merkez Camii'nde yaz Kur'an kursu öğrencileri için düzenlenen piknik etkinliğinde çocuklar oyunlar oynayarak eğlendi ve güzel hatıralar biriktirdi. Hocalar Mustafa Süren ve Melek Nemutlu'nun organize ettiği program, öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağlarken cami ile bağlarını güçlendirdi.

Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Erikçeli Mahallesi Merkez Camii'nde yaz Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler için piknik etkinliği düzenlendi.

Birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler çeşitli oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi. Gün boyunca düzenlenen etkinliklerle çocuklar hem eğlendi hem de güzel hatıralar biriktirdi. Programın hazırlanmasında görev alan hocalar Mustafa Süren ve Melek Nemutlu, öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sunmayı hedefleyen organizasyonda çeşitli etkinlikler düzenledi.

Mahalle sakinlerinin de beğenisini kazanan etkinliğin, çocukların cami ile bağlarını güçlendirmesinin yanı sıra sosyal yönden gelişimlerine katkı sağladığı belirtildi.

Etkinlik, öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm

Netanyahu görüşmesine saatler kala Trump resti çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedofili Olduğunu İfşa ettiği kocası tarafından öldürüldü

Pedofili Olduğunu İfşa ettiği kocası tarafından öldürüldü
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Yeni Parti rozetini yarın takacak

Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediye başkanı rozetini takıyor

Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Yunanlılar Laz böreğini de çaldı! Verdikleri isme bakın

Yunanlılar bir lezzetimizi daha çaldı! Verdikleri isme bakın
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
Leao'dan Fenerbahçe için milyonların beklediği cevap geldi

Leao'dan milyonların beklediği cevap geldi
Vaclav Cerny'e ezeli rakipten kanca

Ezeli rakipten Cerny'e kanca! Beşiktaş'ın kalbini söküp alacaklar