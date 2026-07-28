Kumru'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Piknik Etkinliği

Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Erikçeli Mahallesi Merkez Camii'nde yaz Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler için piknik etkinliği düzenlendi.

Birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler çeşitli oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi. Gün boyunca düzenlenen etkinliklerle çocuklar hem eğlendi hem de güzel hatıralar biriktirdi. Programın hazırlanmasında görev alan hocalar Mustafa Süren ve Melek Nemutlu, öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sunmayı hedefleyen organizasyonda çeşitli etkinlikler düzenledi.

Mahalle sakinlerinin de beğenisini kazanan etkinliğin, çocukların cami ile bağlarını güçlendirmesinin yanı sıra sosyal yönden gelişimlerine katkı sağladığı belirtildi.

Etkinlik, öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı