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Kumluca'da Öğrencilere Havalimanı ve Arkeoloji Müzesi Gezisi

Kumluca'da Öğrencilere Havalimanı ve Arkeoloji Müzesi Gezisi
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Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Hayalini Söyle Türk Polisi Seninle' projesi kapsamında ortaokul öğrencileri, Antalya Havalimanı ve Antalya Arkeoloji Müzesine gezi düzenledi. Öğrenciler havalimanında uçuş süreçlerini uygulamalı olarak öğrenirken, müzede de tarihi eserleri keşfetme fırsatı buldular.

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ile tarafından yürütülen "Hayalini Söyle Türk Polisi Seninle" projesi kapsamında Kumluca'da eğitim gören ortaokul öğrencileri için Antalya Havalimanı ve Antalya Arkeoloji Müzesine gezi düzenledi.

Havalimanı Personeli tarafından sıcak ilgiyle karşılanan öğrenciler bir yolcu uçakla nasıl yolculuk yapar, uçak bileti nasıl alınır, uçuş öncesi güvenlik kontrolleri nasıl yapılır sorularına cevap arayarak uygulamalı olarak yerinde gördü. Pilotlar tarafından uçağa binmeden önce uçuşun nasıl gerçekleştirildiği anlatıldı. Kanatlar ve motor bölümü hakkında bilgi verilerek uçağın içi gezildi.

DHM Başmüdürü Durdali Şavkar'ın desteğiyle yapılan gezide ilk defa bir havalimanını ve uçağı yakından görme fırsatı yakalayan öğrenciler keyifli anlar yaşadı. Bu proje ile öğrencilerimiz havalimanı hakkında bilgi sahibi oldu. Gezide apron bölgesi, yolcuların bulunduğu bölüm ve pilotların uçuşu gerçekleştirdiği bölüm olan kokpit tanıtıldı.

Antalya Havalimanına inen ve kalkan uçakları heyecanla ve ilgiyle seyreden öğrenciler, uçuş görevlileri ile sohbet ederek onlara merak ettikleri soruları yönelttiler. Gezide keşif yapmaktan mutluluk duyan öğrenciler unutulmaz anlar yaşadı. Havalimanı sonrası Antalya Arkeoloji Müzesini de ziyaret eden öğrenciler gezilerini tamamladılar - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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