Kumluca'da "İlk Yardım Eğitim Merkezi" açıldı

Kumluca'da Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde "İlk Yardım Eğitim Merkezi" açıldı. Eğitim Merkezinde öncelikli olarak öğretmenlere ve yardımcı personele kaza anında doğru müdahale anlatılarak personellerin ilk yardım konusunda bilinçlenmeleri sağlanacak.

Eğitim Merkezinde bu hafta yapılan ilk eğitim kursunu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, "Batı Antalya'nın ilk ve tek İlk Yardım Eğitim Merkezinin İlçemizde açılmasından mutluluk duydum. Gerçekten güzel bir proje ve bizler de bu projenin hayata geçmesi noktasında her türlü desteği sağladık. Temel ilk yardım becerilerini her bir vatandaşımız bilmeli ve öğrenmeli. Ülkemizde birçok insanın ilk yardım eğitimi eksikliğinden ve acil durumlarda uygulanan yanlış yöntemlerden dolayı birçok kişi engelli kalabilmekte veya ölebilmektedir. O yüzden ilk yardım önemli. Bu kapsamda eğitimlerin devam edeceğini ve ilerleyen dönemlerde öğrencilerimize ve velilerimize yönelik de eğitimler yapacağız" dedi. - ANTALYA