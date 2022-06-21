Kumluca Belediyespor'da Toplu İmza Töreni

Süper Amatör Lig 1. grupta mücadele ederek, 2021-2022 sezonunda BAL Ligine yükselen Kumluca Belediyespor'da 2022-2023 sezonu için futbolcularla toplu imza töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, çok sayıda Kumlucalı ve Voyn 07 Taraftar Kulübü katıldı.

Takımda geçen sezon oynayan futbolcular ve yeni transfer olan futbolcular, beraber imza attı. Eski sezonda oynayan futbolcular; Bekir Küçükertaş, Hüsnü Yılmaz, Metecan Takı, Can Demir, Umutcan Temurbuğa, Batuhan Varlık, Mustafa Yıldız, teknik sorumlu Orhan Karataç ile yeni transferler; Serkan Özkan, Ahmet Keleş, Hakan Doğan, Hamdi Tayfun Yılmaz, Samet Göker, Osman Nuri Çulfa, Fatih Dumlu, Burak Mazak, Ozan Aydın, fizyoterapist Adem Yılmaz ve yadımcı antrenör Mustafa Çağlayankaya, törenle imzalarını attılar.

Törende konuşan Kumluca Belediye Başkanı-Kumluca Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Kumluca'mızda yeni bir heyecan var. Kumluca Belediyespor'umuz şu anda Süper Amatör Lig Şampiyonluğundan sonra BAL Liginde mücadele edecek. Şu anda Türkiye'deki BAL Ligi'ndeki ilk imza törenini ve transferlerini gerçekleştiriyoruz. Biz BAL Liginde şampiyon olma konusunda iddialıyız. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında inanmış futbolcularımızla, hocalarımızla, yöneticilerimizle beraber biz şampiyon olacağız. Şimdiden hazırız çalışmalara başladık. Bize destek veren herkese binlerce kez şükranlarımızı iletiyoruz" dedi.

ANKA / Yerel