Kumluca Belediyesi Kız Kuran Kursu'nun Temeli Törenle Atıldı

Kumluca Belediyesi Kız Kuran Kursu için ilk adım atıldı. Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Belediye Meclis Üyeleri ve Kumluca Müftülüğü'nün katılımıyla Temel Eğitim Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Camisi'nin güneyinde yapımı planlanan kurs binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Temel atma töreni kapsamında kurban kesilerek, yemek yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kumluca Belediyesi Aşevi'ne bağışlandı.

Kumluca Müftülüğü'nün tam destek verdiği proje ile merkezi bölgelere uzak olan öğrencilerin de Kuran Kursu eğitiminden faydalanabilmesi amaçlanıyor.

Temel Eğitim Mahalle Muhtarı Cahit Benli, "Belediye Başkanımız Mustafa Köleoğlu'nun mahallemize kazandırmış olduğu bu Kız Kuran Kursu için temel atma törenimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ise "Temel Eğitim Mahallemizdeki verdiğimiz sözlerden bir tanesi olan mahallemize sahip çıkma sözü en büyük sözlerimizden bir tanesiydi. Bütün değerlendirmeleri muhtarımızla beraber detaylı bir şekilde konuşuyoruz. İlgili kurumlarla irtibata geçiyoruz, burada Müftülüğümüz ile iletişime geçtik. Müftü Bey buradaki camimiz ile birlikte ihtiyaçlarımız hakkında büyük bir çalışma yaptı. Kız Kuran Kursu'nun buradaki ihtiyacını tespit ettiler. İki hafta gibi kısa bir sürede tamamlayacağız. Özellikle yaz döneminde kız öğrencilerimizin eğitimine bir an önce başlamalarına vesile olacağız. Meclis üyelerimiz, encümen üyelerimiz, ilçe başkanlıklarımızın yapmış olduğu çalışmalarla beraber Kız Kuran Kursu'muzu Temel Eğitim'e kazandırmak istedik. İlçe Müftümüz ve müftülükte görevli olan kıymetli hocalarımızla beraber temelimizi atacağız. Hem Temel Eğitim Mahallemize hem de İlçe Müftülüğümüze hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Yaklaşık iki hafta gibi kısa bir sürede açılışının yapılması planlanan kurstan yaz döneminde öğrencilerin faydalanması hedefleniyor.

ANKA / Yerel