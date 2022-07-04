Kumburgaz ve Güzelce'ye bayram müjdesi

Büyükçekmece'de Kumburgaz'ın Güzelce ve Bahçelievler etaplarının imar planlarını yürürlüğe girdi.

Büyükçekmece Belediyesi, Kurban Bayramı tatilini göz önünde bulundurarak Temmuz ayı oturumlarını aynı gün içinde gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün başkanlığında sabah ve öğleden sonra 2 ayrı oturum olarak gerçekleşen toplantılarda gündemde yer alan konular görüşülerek karara bağlandı. Bayram tatilinde kaçak yapılaşmaya geçit verilmeyecek

Kurban Bayramı hazırlıklarına yönelik olarak Meclis'e bilgi veren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şunları söyledi: "Kurban Bayramı 9 günlük bir tatili beraberinde getirdi. Büyükçekmece Belediyesi kurban satış ve kesim tesisi Hadımköy gişeler çıkışında, Karaağaç yolu girişinde. 7/24 bizim denetimizde. Hem kurbanlık satışında, hem de hayvanların kesimi veteriner hekimler tarafından denetlenip, kontrol ediliyor. Bu süre içerisinde şehrimizde kaçak inşaat yapılmak isteyen fırsatçılar olacaktır. Özellikle plan sıkıntısı yaşanan Çayırlar mevkii, Türkoba ve Tepecik bölgelerinde. Büyükşehir Meclisi kısa zamanda bu planları çıkartacaktır. Bu bölgeler hassas bölgeler. Buralarda plan çalışmasını bitimiyle herkes ruhsatını alıp kanuni şartlara uygun bu inşaatını yapması esas olandır. Su toplama havzasında kaçak inşaata müsaade etmeyiz. 9 günlük tatilde teknik ve zabıta ekiplerinin sayısını3 katına çıkarıyoruz. 6 ekip bütün sokaklara girecek. Bu işe tevessül etmek isteyenler savcıların karşına çıkacaklar. Yapılan yapılar da tümüyle yıkılacak" uyarısı yaptı.

"2 bölgenin imar planı sorunu kalmadı"

Meclisin öğleden sonra yapılan ikinci oturumunda ise komisyonlara havale edilen gündem maddeleri müzakere edip karara bağladı. Meclis'te kabul edilen 2 maddenin Büyükçekmece'nin geleceği açısından çok önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Akgün; "Bir tanesi, Büyükşehirler tarafından 1/1000 ölçekli planların 3 ay içerisinde onaylanmadığı taktirde 5216 sayılı yasanın 14. maddesi gereğince ilçe belediye başkanlıklarına verilen yetkimi ilk defa kullanmış olmam. İstanbul Büyükşehir komisyonlarında beklemeyen, Kumburgaz ve Güzelce'nin beklemekte olan planları bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Yarın vatandaşımız bilecek ki biraz önce sonuçlandırılan 2 bölgenin imar planı sorunu kalmadı. Diğer önemli madde meclisin oy birliğiyle kabul ettiği 6.maddedir. Şehrin geleceği bakımından, şehircilik adına çok önemli. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mıza da çok teşekkür ediyorum. Mimari Estetik Komisyonu zorunlu hale getirildi. Artık hiç kimse kafasına göre bina yapamayacak. Büyükçekmece neden bir Kazablanka veya Bodrum gibi olmasın? Büyükçekmece de niye beyaz, yeşil, mavi olmasın? Nitekim oldu. Bu 6. madde bunu koruyacak. Anayasal güvence altına kavuşturuldu. Bölgemizdeki düzensiz yapılaşmaya en önemli katkı sağlayacak olan bu 6.maddedir. Büyükçekmece Belediyesi'nin Meclisi'nin gündemindeki en önemli maddesinden biridir. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel