Bozkır ve Kulu'da Miraç Kandili çoşkusu

Konya'nın Kulu ve Bozkır ilçelerinde Miraç Kandili dolayısıyla camiler doldu. Programlar düzenlendi, dualar yapıldı ve vatandaşlar birlik beraberlik içinde kandil gecesini idrak etti.

Miraç Kandili dolayısıyla Kulu Camikebir Mahallesi Merkez Camii başta olmak üzere ilçe genelindeki tüm camilerde programlar düzenlendi. Kandil gecesini idrak etmek isteyen vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren camilere akın etti. Camilerde Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu. Yapılan dualarda birlik, beraberlik ve huzur temennilerinde bulunuldu.

Bozkır'da ise, Bozkır Büyük Camii başta olmak üzere ilçe genelindeki tüm camilerde programlar düzenlendi. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif ile başladı. Ardından İlçe Müftüsü Hakan Aksan, Miraç Kandili'nin anlam ve önemine dair verdiği vaazla cemaati bilgilendirdi. Yatsı namazının eda edilmesinin ardından, Bozkır Müftülüğü Şube Müdürü Abdullah Yavaşoğlu'nun yaptığı dua ile program sona erdi. - KONYA

