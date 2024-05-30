Kulu'dan Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı

Konya'nın Kulu ilçesinde hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Hacı adayları için Merkez Camii önünde uğurlama töreni yapıldı. Hacı adayları ve yakınları ile cemaatin katıldığı uğurlama töreninde Kulu Müftülüğü Şube Müdürü İsmail Aladağ'ın yaptığı dua ile eller semaya açıldı. Hacı adayları uğurlamaya gelenlerle helalleştikten sonra kutsal topraklara gitmek üzere minibüslerle Konya Havaalanına hareket etti.

Kulu genelinde toplam 75 hacı adayının Diyanet ve farklı acenteler aracılığıyla kutsal topraklara gideceği belirtildi. - KONYA