Kulu'da şehitler törenle anıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında tören gerçekleştirildi.

Kulu Atatürk Anıtında düzenlenen törende çelenk konulup, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından program Düden Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Konferans Salonunda devam etti. Şiirlerin okunduğu ve tiyatro gösteriminin yapıldığı programa İlçe Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkan Vekili Adil Görgülü, Cumhuriyet Savcısı Olgu Can Mutlu, Hakim Esra Uludağ, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ahmet Kılıç, Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - KONYA