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Kulu'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Kulu'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı. Olay, akşam saatlerinde meydana geldi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kulu'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi Köprübaşı Camisi'nin yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.O. idaresindeki 42 ASR 494 plakalı motosiklet ile M.A. kullandığı 42 BUR 43 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER KELEŞ - Yerel
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