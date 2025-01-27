Kulu'da Miraç Kandili Camiler Doldu Taşdı
Konya'nın Kulu ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla camiler doldu. Cemaate kandil simidi, lokum ve şeker ikram edildi.
Konya'nın Kulu ilçesinde Miraç Kandili'nde camiler doldu.
Kulu Camikebir Mahallesi Merkez Camii başta olmak üzere bütün camilerde Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu. Yatsı namazının kılınmasının ardından cemaate kandil simidi, lokum ve şeker ikram edildi. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel