Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki şahıs tutuklandı

Minguzzi'nin mezarına saldıran şahıs tutuklandı
Kabine toplantısı başladı! Öğretmenlerin gözü kulağı bu zirvede

Binlerce kişinin heyecanla beklediği zirve başladı! Gözler Erdoğan'da
Özel'den Bahçeli'nin 'İmamoğlu davaları hızla karara bağlanmalı' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin İmamoğlu çağrısına Özel'den çarpıcı yanıt
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün kapısını polislere açan isim dikkat çekti

Başkan Yardımcısı Gül'ün kapısını polislere açan isim bakın kim çıktı

Kültürel Mirasın İzleri Tekirdağ'da Sergilendi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da düzenlenen el sanatları sergisi, Turizm Haftası kapsamında ziyaretçilerden ilgi gördü. Kursiyerlerin emeğiyle hazırlanan kültürel miras eserleri, sanatseverlerle buluştu.

Kültürel mirasın izleri Tekirdağ'da sergilendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen el sanatları sergisi, ziyaretçilerden ilgi gördü.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki sergi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kursiyerlerinin el emeği, göz nuru eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Katılımcılar yöresel kilim dokuma, peşkir dokuma, seramik biçimlendirme ve sini işleme gibi geçmişin izlerini taşıyan kültürel mirasla yeniden buluşmanın keyfini yaşadı. Açılışta konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, el sanatlarının yalnızca estetik birer ürün olmadığını, aynı zamanda tarihi ve toplumsal bir değer taşıdığını ifade etti. Karaküçük, "Bu tür kültürel eğitim faaliyetleriyle, geleneksel el sanatlarını hem tanıtıyor hem de gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Kursiyerlerimizin özverili çalışmaları sayesinde bu miras yaşatılmaya devam ediyor. Hepsine emekleri için teşekkür ediyorum" dedi. Etkinliğe katılan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk de sergilenen eserleri ilgiyle inceleyerek, kursiyerlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAN CAN ARICILAR - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.