Kayseri Festivali'nde Konserler İptal

Kayseri Kültür Yolu Festivali kapsamında bugün yapılacak olan konser etkinlikleri İzmir'deki saldırı nedeniyle iptal edildi.

Yapılan açıklamada; "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Kayseri Kültür Yolu Festivali kapsamında bugün yapılacak tüm konser etkinliklerimiz iptal edilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yüce milletimize bağ sağlığı dileriz" denildi. - KAYSERİ