Kayseri Festivali'nde Konserler İptal
Kayseri Kültür Yolu Festivali kapsamında bugün yapılacak olan konser etkinlikleri İzmir'deki saldırı nedeniyle iptal edildi.
Kayseri Kültür Yolu Festivali kapsamında bugün yapılacak olan konser etkinlikleri İzmir'deki saldırı nedeniyle iptal edildi.
Yapılan açıklamada; "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Kayseri Kültür Yolu Festivali kapsamında bugün yapılacak tüm konser etkinliklerimiz iptal edilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yüce milletimize bağ sağlığı dileriz" denildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel