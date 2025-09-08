Haberler

Kayseri Festivali'nde Konserler İptal

Güncelleme:
Kayseri Kültür Yolu Festivali kapsamında bugün yapılacak olan konser etkinlikleri İzmir'deki saldırı nedeniyle iptal edildi.

Yapılan açıklamada; "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Kayseri Kültür Yolu Festivali kapsamında bugün yapılacak tüm konser etkinliklerimiz iptal edilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yüce milletimize bağ sağlığı dileriz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
