Celal Karatüre, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerine katıldı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında fenomen sanatçı Celal Karatüre, çocuklar için ilahiler seslendirdi. Etkinlikte 'Kabede Hacılar' ilahisini söyleyen Karatüre, anları Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında Celal Karatüre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocuklara ilahi söyledi.

Bu yılda Ramazan ayının gelmesi ile birlikte düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında fenomen Celal Karatüre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edildi. Ekibi ile birlikte söylediği ilahilerle çocukların ilgisini çeken Karatüre, "Kabede Hacılar" ilahisini seslendirdi ve etkinlik alanını gezdi. O anları ise Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu "Külliye'de Ramazan'ın keyfi bir başka" notu ile sosyal medya hesabından paylaştı. - ANKARA

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

