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Kule Vinçten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

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Çankırı'da hastane inşaatında yükseltme işlemi sırasında kule vinçten düşen 54 yaşındaki işçi Mehmet Kızılkaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kule vinçten düşen işçi hayatını kaybetti

ÇANKIRI - Çankırı'da hastane inşaatında dengesinde kaybederek kule vinçten düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Kırkevler Mahallesi Çankırı-Kastamonu karayolu üzerinde yapımı devam eden Devlet Hastanesi inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yükseltme işlemi için kule vince çıkan 54 yaşındaki Mehmet Kızılkaya, dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yüksekten aşağı düştü. Ağır yaralanan Kızılkaya'yı gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Kızılkaya, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDİRHAN GÖKSU - Yerel
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