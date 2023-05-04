Kulat, Biçer ve Kalay'dan Hafız Hasan Taktak'a vefa ziyareti

AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, seçim gezileri çerçevesinde Belediye Başkanı Fatih Kalay ve AK Parti Milletvekili adayı Adil Biçer ile birlikte, Simav'da "Hafızların hafızı" olarak tanınan Hasan Takak'ı ilçeye bağlı Boğazköy'deki evinde ziyaret ederek, bir süre sohbet ettiler.

Ak Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, seçim gezileri çerçevesinde Belediye Başkanı Fatih Kalay ve AK Parti Milletvekili adayı Adil Biçer ile birlikte, Simav'da "Hafızların hafızı" olarak tanınan Hasan Takak'ı ilçeye bağlı Boğazköy'deki evinde ziyaret ederek, bir süre sohbet ettiler.

Simav Boğazköy'de günümüze kadar yüzlerce hafız yetiştiren ve devam eden, Simav Osmanbey İmam Hatip Ortaokulu ve İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu'nda açılan hafızlık sınıflarına destek veren Hafız Hasan Takak, vefalarını gösteren konuklarına teşekkür etti.

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, "Simav'ımızda yıllardır hafız yetiştiren, hayatını Kuran'a hizmete adamış Hafız Hasan Takak hocamızı ziyaret edip duasını aldık" derken, Simav Belediye Başkanı Kalay da, "Yıllardır yüzlerce hafız yetiştiren ve bölgenin en önemli hafız yetiştiren merkezi olan Boğazköy Kur'an Kursu'nda fahri olarak hizmet eden Hasan Takak hocamızı ziyaret ederek, duasını aldık" ifadelerini kullandı.

Milletvekili adayı Adil Biçer, "Kıymetli hocamıza sağlıklı ve bereketli bir ömür diliyorum. Simav'ımızda yıllardır hafız yetiştiren, hayatını Kuran'a hizmete adamış Hafız Hasan Takak hocamızın kapısını çalıp hayır duasını aldık. Kıymetli hocamıza sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA