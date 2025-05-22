Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Yeni Atama

2022 yılının Eylül ayından bu yana Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen'in Manisa iline atanmasının ardından Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne görevlendirilen 4. Sınıf Emniyet Müdürü Secaattin Aktay göreve başladı.

2022 yılının Eylül ayında göreve başlayan ve 3 yıllık süreçte Kula İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan 4.Sınıf Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen'in il içi atamaları kapsamında Manisa iline Emniyet Müdürü olarak göreve başlamasının ardından Manisa ili Şehzadeler İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı'ndan Kula'ya atanan 4. sınıf Emniyet Müdürü Secaattin Aktay göreve başladı. Manisa'nın tarihi bir ilçesi olan Kula'yı çok sevdiğini ve burada çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, asayiş ve trafik konularında aynı özveri ile çalışacaklarını ve Kula'da halkın huzurunu sağlayacaklarını söyledi. - MANİSA