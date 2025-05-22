Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Yeni Atama

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Yeni Atama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2022 yılında göreve başlayan Ali Rıza Gökmen'in Manisa iline atanmasının ardından Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Secaattin Aktay atandı. Aktay, göreve başlayarak asayiş ve trafik konularında çalışmalara devam edeceğini belirtti.

2022 yılının Eylül ayından bu yana Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen'in Manisa iline atanmasının ardından Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne görevlendirilen 4. Sınıf Emniyet Müdürü Secaattin Aktay göreve başladı.

2022 yılının Eylül ayında göreve başlayan ve 3 yıllık süreçte Kula İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan 4.Sınıf Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen'in il içi atamaları kapsamında Manisa iline Emniyet Müdürü olarak göreve başlamasının ardından Manisa ili Şehzadeler İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı'ndan Kula'ya atanan 4. sınıf Emniyet Müdürü Secaattin Aktay göreve başladı. Manisa'nın tarihi bir ilçesi olan Kula'yı çok sevdiğini ve burada çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, asayiş ve trafik konularında aynı özveri ile çalışacaklarını ve Kula'da halkın huzurunu sağlayacaklarını söyledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Fesih kararı sonrası ilk MGK: PKK'nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek

Fesih kararı sonrası ilk MGK! Bildiride PKK'ya verilen mesaj çok net
İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonunda 13 tutuklama

İBB'ye 3. dalga operasyonda çok sayıda tutuklama kararı
Putin'den Ukrayna sınırında 'tampon bölge' talimatı

Putin'den Ukrayna sınırı için çarpıcı talimat
FIFA menajeri Mithat Halis, Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızını açıkladı

Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızı açıklandı
Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen İbrahim Yılmaz, çekim yapmak istediği mağazadan kovuldu

Sözde fenomeni çekim yapmak için girdiği mağazadan kovdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı

Görüntüleri Bakan Yumaklı paylaştı: Bizi yeniden selamladı
TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

100 bin kişi çalışıyor! Anadolu'nun en büyük şirketi satışa çıkarıldı
Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Taraftarı heyecanlandıran gelişme
3. Lig'e yükselen Denizli İdmanyurdu'ndan şok karar! Ligden çekilip kulübü satıyorlar

3. Lig'e yükselen ekipte kriz! Ligden çekilip kulübü satışa çıkardılar
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
Özgür Özel'den heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız

Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız
Adı Fenerbahçe ile anılan Edin Terzic İstanbul'da görüntülendi

Fenerbahçe ile anılan dünyaca ünlü hoca İstanbul'da görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.