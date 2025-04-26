KUDAKAF'25'te aile yılı ruhu: Sanatla büyüyen çocuklar geleneksel sanatlarla buluştu

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi Aziziye Salonu'nda gerçekleşen KUDAKAF'25 Kariyer Fuarı, Aile Yılı kapsamında anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinlikler, çocukları geleneksel sanatlarla buluşturdu.

"Çocukların Dünyası: Resim ve Kartpostal" Atölyesi ile başlayan etkinliklerde minikler, ebru teknesiyle tanıştı. "Su Nakış Tutmaz Diyen Beri Gelsin" başlığıyla gerçekleştirilen ebru atölyesi, çocuklara eşsiz bir sanatsal deneyim sundu. Kalografi sanatı da programa renk katarken, yazının estetik yönü çocukların ve ailelerin yoğun ilgisini çekti.

Aileler, çocuklarıyla birlikte tablo çalışmaları yaparak hem sanatsal üretimin parçası oldu hem de kuşaklar arası güçlü bir bağ kurdu. Ortaya çıkan eserler, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: "Aile Yılı kapsamında düzenlediğimiz bu etkinlik, sadece kariyer tanıtımı değil; aynı zamanda çocuklarımızın kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor. Sanatla büyüyen bir çocuk, daha bilinçli bir toplumun temelidir."

Ziyaretçiler, fuar alanında kurulan Aile Yılı temalı stantlarda fotoğraf çektirme imkanı bulurken, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik hizmet sunan kurumların tanıtımı da sosyal sorumluluk bilincini artırdı. - ERZURUM