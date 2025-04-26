İran'da limanda şiddetli patlama

Komşu ülkede şiddetli patlama! Liman yerle bir oldu
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

İBB'ye 2. operasyon! Paralar, silah ve binlerce fişek ele geçirildi
Fay haritası güncellendi! İşte Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il

Fay haritası güncellendi! İşte Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il
Papa'ya son veda! Yüzbinlerin akın ettiği törende Türkiye'den de bir isim var

Dünya liderleri Vatikan'da! Yüzbinler ünlü meydana akın etti

KUDAKAF'25'te aile yılı ruhu: Sanatla büyüyen çocuklar geleneksel sanatlarla buluştu

KUDAKAF'25'te aile yılı ruhu: Sanatla büyüyen çocuklar geleneksel sanatlarla buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi Aziziye Salonu'nda gerçekleşen KUDAKAF'25 Kariyer Fuarı, Aile Yılı kapsamında anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi Aziziye Salonu'nda gerçekleşen KUDAKAF'25 Kariyer Fuarı, Aile Yılı kapsamında anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinlikler, çocukları geleneksel sanatlarla buluşturdu.

"Çocukların Dünyası: Resim ve Kartpostal" Atölyesi ile başlayan etkinliklerde minikler, ebru teknesiyle tanıştı. "Su Nakış Tutmaz Diyen Beri Gelsin" başlığıyla gerçekleştirilen ebru atölyesi, çocuklara eşsiz bir sanatsal deneyim sundu. Kalografi sanatı da programa renk katarken, yazının estetik yönü çocukların ve ailelerin yoğun ilgisini çekti.

Aileler, çocuklarıyla birlikte tablo çalışmaları yaparak hem sanatsal üretimin parçası oldu hem de kuşaklar arası güçlü bir bağ kurdu. Ortaya çıkan eserler, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: "Aile Yılı kapsamında düzenlediğimiz bu etkinlik, sadece kariyer tanıtımı değil; aynı zamanda çocuklarımızın kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor. Sanatla büyüyen bir çocuk, daha bilinçli bir toplumun temelidir."

Ziyaretçiler, fuar alanında kurulan Aile Yılı temalı stantlarda fotoğraf çektirme imkanı bulurken, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik hizmet sunan kurumların tanıtımı da sosyal sorumluluk bilincini artırdı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.