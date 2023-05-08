Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı hafta sonlarının vazgeçilmez mekanları arasında olmaya devam ediyor.

Pazaryeri'ne 7 kilometre uzaklıkta bulunan 4 mevsim doğasıyla günübirlik ziyaretçilerin gözde mekanları arasında bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı, soğuk havalara rağmen hafta sonu ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinden hafta sonu tatilini geçirmek için gelen Hakan Balcı ve Hüseyin Sütçü, Küçükelmalı Tabiat Parkına hayran kaldığıklarını anlaratak, "İçinde yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kamelyalar, karavan kamp alanı, kır lokantası, kafeterya ve yöresel ürün satış noktası gibi birçok sosyal alan var. Parkı 4 mevsim doğa yürüyüşü ve fotoğraf tutkunlarının yanı sıra günübirlik Bursa, İstanbul, Eskişehir, Kütahya, Kocaeli, İzmir ve Ankara'dan misafirleri ağırladığını söylediler. Küçükelmalı Tabiat Parkına her fırsatta gelerek, çam ormanları arasında huzur veren ortamı ve gölediyle burada stres attıyoruz" dediler. - BİLECİK