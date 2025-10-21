Küçükçekmece Gölü'nde Dere Kirliliği ve Çöp Yığınları

Çevresine moloz yığınları ve çöplerin atıldığı Küçükçekmece Gölü'ne dökülen dere rengi kirlilikten dolayı siyahlaştı. Kirlilik havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Avcılar Firüzköy Mahallesinde, Küçükçekmece Gölü'ne dökülen dere kirlilik saçıyor. Dere çevresinde yüzlerce metrekare alana moloz yığınları ve çöplerin atıldığı, koltuktan araba lastiğine kadar bir çok çöpün yer aldığı görüldü. Temizlenmeyen dere çevresinde otlayan koyunlar da havadan çekilen görüntülere yansıdı. Derenin rengi kirlilik nedeniyle siyaha bürünürken, çevresinde ise ağır lağım kokusu var.

Şehrin içinde atıl kalmış bölgeden geçen dere çevresinde sanayi atıklarını da göle taşıyor. - İSTANBUL