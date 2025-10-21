Haberler

Küçükçekmece Gölü'nde Dere Kirliliği ve Çöp Yığınları
Küçükçekmece Gölü'ne dökülen dere, çevresinde biriken molozlar ve çöpler nedeniyle kirlenerek siyah renge büründü. Havadaki ağır lağım kokusu ile birlikte görüntülere yansıyan bu durum, çevredeki doğal yaşamı da olumsuz etkiliyor.

Çevresine moloz yığınları ve çöplerin atıldığı Küçükçekmece Gölü'ne dökülen dere rengi kirlilikten dolayı siyahlaştı. Kirlilik havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Avcılar Firüzköy Mahallesinde, Küçükçekmece Gölü'ne dökülen dere kirlilik saçıyor. Dere çevresinde yüzlerce metrekare alana moloz yığınları ve çöplerin atıldığı, koltuktan araba lastiğine kadar bir çok çöpün yer aldığı görüldü. Temizlenmeyen dere çevresinde otlayan koyunlar da havadan çekilen görüntülere yansıdı. Derenin rengi kirlilik nedeniyle siyaha bürünürken, çevresinde ise ağır lağım kokusu var.

Şehrin içinde atıl kalmış bölgeden geçen dere çevresinde sanayi atıklarını da göle taşıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
