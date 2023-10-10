Küçükçekmece'de 2 bin 90 tane yenidoğan bebek seti ailelere hediye edildi

Küçükçekmece Belediyesi, yenidoğan sevinci yaşayan ebeveynlerin mutluluklarına ortak olmak ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla bebek sahibi olan ailelere yenidoğan bebek seti hediye ediyor.

Küçükçekmece Belediyesi, yenidoğan sevinci yaşayan ebeveynlerin mutluluklarına ortak olmak ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla bebek sahibi olan ailelere yenidoğan bebek seti hediye ediyor. Şimdiye kadar 2 bin 90 adet bebek seti dağıtıldı.

Küçükçekmece Belediyesi, yenidoğan sevinci yaşayan ebeveynlerin mutluluklarına ortak olmak ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla bebek sahibi olan ailelere yenidoğan bebek seti hediye ediyor. Paketin içeriğinde, bir bebeğin ilk doğduğu andan itibaren ihtiyacı olan kıyafetler, çorap, battaniye, biberon, emzik, dijital ateş ölçer, tırnak makası, 20'li bebek bezi, ıslak mendil ve bebek çantası gibi malzemeler yer alıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği proje çerçevesinde başvurulara istinaden şimdiye dek 2 bin 90 adet bebek seti dağıtımı yapıldı.

Başvurular online gerçekleştiriliyor

0-3 aylık bebeklerin ihtiyaç duyduğu temel malzemelerden oluşan bebek seti için anne baba adayları başvurularını 444 4 360 numaralı Küçükçekmece Belediyesi çağrı merkezlerinden ya da online olarak web sitesinden gerçekleştiriyor. Başvuru için, ilçe içerisinde ikamet edip, bebeğin kimlik başvurusu yapılmış olması şartı aranıyor. Ebeveynlerden biri, kimlik bilgileri ve bebeğin kimlik bilgileri ile başvuru yapabiliyor. Yenidoğan bebek seti, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli tarafından ailelerin ikamet adreslerine teslim ediliyor.

"Sosyal projelerle Küçükçekmecelilerin yanında olmayı sürdüreceğiz"

Küçükçekmece'de her anlarında vatandaşların yanında olmayı hedeflediklerini ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Bu projeyle, Küçükçekmecemizin en küçük üyesini hediyelerle karşılarken, ailelerimizin sevincine de ortak oluyoruz. Yenidoğan bebek setiyle anne babalarımızın yüzlerini güldürdüğümüzde bizler de mutlu oluyoruz. Şimdiden bebeğini kucağına alan tüm anne babaları tebrik ediyorum. Sosyal projelerle Küçükçekmecelilerin yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL