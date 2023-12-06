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Küçükçekmece Belediyesi, Özel Gereksinimli Vatandaşlara Kitapları Adrese Teslim Ediyor

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Küçükçekmece Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak ve kitapları herkes için erişilebilir kılmak amacıyla vatandaşların talep ettikleri kitapları, adreslerine teslim edecek.

Kentteki kütüphane sayısını 9'a çıkaran Küçükçekmece Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak ve kitapları herkes için erişilebilir kılmak amacıyla vatandaşların talep ettikleri kitapları, adreslerine teslim edecek.

Eğitim projeleriyle yaşam boyu eğitime ve fırsat eşitliğine katkı sağlayan Küçükçekmece Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşlar için kitaplara ulaşımda engelleri kaldırarak, 'kitaplar adrese teslim' uygulaması başlattı. Tek tıkla başvurulabilecek hizmetten faydalanabilmek için, özel gereksinimli vatandaşların, belediye internet sitesinden istedikleri kitapları seçerek, iletişim numaralarından ilgili kütüphaneye bilgi vermeleri yeterli olacak. Belediye ekipleri talep doğrultusunda istenilen kitapları vatandaşların adresine teslim edecek.

4 buçuk yılda 500 bine yakın ziyaretçi

Kitap sayısının 70 binlere ulaştığı Küçükçekmece Belediye Kütüphaneleri; okumak, ders çalışmak, okur-yazar söyleşileri ve atölyeler gibi çeşitli imkanlara sahip olması yönüyle dikkat çekiyor. Son 4 buçuk yılda yaklaşık 500 bin ziyaretçinin uğrak noktası olan Küçükçekmece Kütüphaneleri'ndeki online kütüphanecilik uygulamaları, ziyaretçileri kitaplara ve okumaya teşvik ediyor. Kuşlu Çocuk Kütüphanesi, Rıfat Ilgaz Çocuk Kütüphanesi, Gezici Kütüphane dışındaki yetişkin kütüphaneleri olan Millet Kütüphanesi, Yusuf Ahıskalı Kütüphanesi, Kemal Paşa Semt Konağı Kütüphanesi, Halide Edip Adıvar Kütüphanesi, Gençlik Gelişim Merkezi Kütüphanesi ve Mehmet Akif Kütüphanesi'nde uygulanan hizmetle, 15 günlüğüne ödünç kitap alınabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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